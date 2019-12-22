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ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 декабря. УНН. 21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;
поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;
двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби, 22 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.

Нагадаємо, на КПВВ у зоні ООС на вихідних збільшилися черги.

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