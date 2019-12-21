На КПВВ у зоні ООС на вихідних збільшилися черги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Зранку в суботу, 21 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС в чергах застрягли 390 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 20/60; “Мар’їнка” — 0/190; “Новотроїцьке” — 30/40; “Гнутове” — 20/30", — йдеться у повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік зберігав високу інтенсивність. Загалом через КПВВ прослідувало 52,3 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, 20 грудня в чергах на КПВВ нарахували майже 300 автівок.