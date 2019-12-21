На КПВВ в зоне ООС на выходных увеличились очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Утром в субботу, 21 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 390 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/190; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток сохранял высокую интенсивность. В общем через КПВВ последовало 52,3 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, 20 декабря в очередях на КПВВ насчитали почти 300 автомобилей.