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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 39677 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121298 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127052 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125218 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 148484 просмотра

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На КПВВ в зоне ООС на выходных увеличились очереди

Киев  •  УНН

 • 12999 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Утром в субботу, 21 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 390 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/190; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток сохранял высокую интенсивность. В общем через КПВВ последовало 52,3 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, 20 декабря в очередях на КПВВ насчитали почти 300 автомобилей.

Украинские Национальные Новости

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