Ситуація на КПВВ на Донбасі: майже 300 автівок нарахували у чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зранку в п'ятницю, 20 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС в чергах застрягли 290 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що 19 грудня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН "UNICEF" та Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донецької та Луганської областей направлено набори матері та дитини, промислові та медичні вироби.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік зберігав високу інтенсивність. Загалом через КПВВ прослідувало 47,5 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів. Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, ситуація на всіх трьох ділянках розведення в зоні ООС залишається стабільною.