Ситуация на КПВВ на Донбассе: почти 300 автомобилей насчитали в очередях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Утром в пятницу, 20 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 290 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что 19 декабря через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН "UNICEF" и Международной организации по миграции. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток сохранял высокую интенсивность. В общем через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств. Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, ситуация на всех трех участках разведения в зоне ООС остается стабильной.