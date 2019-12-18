В ООС доповіли про ситуацію на ділянках розведення

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі залишається стабільною. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується”, — повідомили в МОУ.

Зазначається, що перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом та двома електромобілями — перевезено близько 4000 пасажирів.

За інформацією пресслужби, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Крім того повідомляється, що співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

“На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць. Пізніше за фактом вбивства цивільного було відкрито кримінальне провадження.

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