В ООС доповіли про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі залишається стабільною. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується”, — повідомили в МОУ.
Зазначається, що перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом та двома електромобілями — перевезено близько 4000 пасажирів.
За інформацією пресслужби, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Крім того повідомляється, що співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
“На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Донбасі в результаті обстрілу 18 грудня, загинув цивільний мешканць. Пізніше за фактом вбивства цивільного було відкрито кримінальне провадження.