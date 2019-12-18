В ООС доложили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Минобороны.
“На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишины придерживается”, — сообщили в МОУ.
Отмечается, что перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” осуществляется автобусом и двумя электромобилями — перевезено около 4000 пассажиров.
По информации прессслужбы, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того сообщается, что сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
“На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на Донбассе в результате обстрела 18 декабря, погиб гражданский жителей. Позже по факту убийства гражданского было открыто уголовное производство.