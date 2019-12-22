ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44762 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122612 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128364 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126437 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150596 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112077 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 112304 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109917 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132285 просмотра

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ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 10155 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. 21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного минского соглашениями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы по позициям Объединенных сил:

в районе населенного пункта Крымское - с 120 мм минометов - 12 мин;
вблизи населенного пункта Зайцево - обстрел позиций украинских защитников зафиксировано из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный с миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

рядом с Новотроицким - с станковых противотанковых гранатометов;
дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток, 22 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в КПВВ в зоне ООС на выходных увеличились очереди.

Украинские Национальные Новости

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