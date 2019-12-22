Ситуация на Донбассе: боевики совершили 5 обстрелов, есть погибший

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 5 раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: рядом с Песками - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Красногоровки - из стрелкового оружия.

"2 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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