Бойовики порушують Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За даними розвідки, бойовики порушують Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння та нарощують інтенсивність бойової підготовки. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ не припиняє порушувати Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння", - зазначив Гуцуляк.
Зокрема, у Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування — близько 8 км) противником розміщено 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.
Крім того, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки та поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів з відпрацюванням питань їх висування на вогневі позиції.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики збільшили інтенсивність тренувань на полігонах з виходом техніки.