Боевики массированно обстреляли Золотое
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения в Луганской области, в частности, под массированными обстрелами оказался населенный пункт Золотое. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, передает УНН.
"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения. В направлении Золотого Попаснянского района применялись автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
По укреплениям украинских военных в районе Станицы Луганской боевики открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 22 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 4 раза прицельно открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих ООС нет.