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Бойовики масовано обстріляли Золоте

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню вздовж лінії розмежування у Луганській області, зокрема, під масованими обстрілами опинився населений пункт Золоте. Про це повідомила прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, передає УНН.

"Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню вздовж лінії розмежування. У напрямку Золотого Попаснянського району застосовувались автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя", – йдеться в повідомленні.

По укріпленнях українських військових в районі Станиці Луганської бойовики відкривався вогонь з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 22 листопада в зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців ООС немає.

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