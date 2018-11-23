ООС: бойовики здійснили 4 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. 22 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли оборонних укріплень Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль. Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети — поблизу Луганського”.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
“Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, упродовж 22 листопада, двох окупантів було поранено”, — додали у прес-центрі ООС.