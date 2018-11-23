ООС: боевики совершили 4 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. 22 ноября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 4 раза прицельно открывали огонь по позициям наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободное, Луганское и Павлополь. Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободное, а противотанковые управляемые ракеты — вблизи Луганского”.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
“С начала суток враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, в течение 22 ноября, двух оккупантов были ранены”, — добавили в пресс-центре ООС.