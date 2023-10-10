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Боррель призвал Израиль соблюсти нормы международного права

Боррель призвал Израиль соблюсти нормы международного права

Киев • УНН

 • 630111 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль соблюдать нормы международного права. Во время заседания глав МИД Евросоюза он настаивал на том, что Израиль имеет право защищать, но не нарушая международные законы и правила ведения войны. Об этом пишет reuters, передает УНН.

Цитата

“Израиль имеет право защищаться, но это должно быть сделано в соответствии с международным правом, гуманитарным правом, и некоторые решения противоречат международному праву”, — подчеркнул во время своего выступления Боррель.

Детали

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал остановить “цикл насилия”, расширить и откалибровать положительную динамику, которую они хотели создать в Нью-Йорке. Когда 60 государств, присутствовавших на встрече, заявили, что они поддерживают решение о создании двух государств. Он также подчеркнул, что все страны должны работать, чтобы сделать этот план жизнеспособным.

Боррель подчеркнул, что все европейские министры единодушно осудили террористическую атаку ХАМАС на Израиль и призвали к освобождению заложников и защите гражданских лиц. Он также настоял на важности международного права, которое не допускает “блокировки воды, продуктов питания или электричества для гражданского населения в Газе”.

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Дополнительно

В ответ на нападение на Израиль палестинской боевой группировки ХАМАС министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник (9 октября), что электричество, еда, вода или топливо не будут допущены к газу.

Напомним

Во вторник, 10 октября, Жозеп Боррель созвал экстренное совещание представителей европейских МИД, чтобы заслушать министров иностранных дел Израиля и Палестины.

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