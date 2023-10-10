Боррель запросив міністрів закордонних справ Ізраїлю та Палестини зустрітися на екстреній нараді представників європейських МЗС

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«Запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації», - написав Жозеп Боррель.

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Раніше Боррель заявив, що 10 жовтня відбудеться екстрена нарада міністрів закордонних справ Європейського Союзу для розгляду ситуації в Ізраїлі.

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