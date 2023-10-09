Боррель созывает экстренную встречу глав МИД ЕС по ситуации в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель заявил о созыве экстренной встречи министров иностранных дел ЕС по ситуации в Израиле. Об этом он написал в своей соцсети Х (Twitter), пишет УНН.
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«Я созываю завтра экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для решения ситуации в Израиле и в регионе», - написал Жозеп Боррель.
Дополнение
В субботу боевики палестинской группировки ХАМАС совершили нападение на Израиль. На текущий момент известно о по меньшей мере 700 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, более сотне похищенных заложников и более 2 тысяч раненых.
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