Боррель скликає екстрену зустріч голів МЗС ЄС щодо ситуації в Ізраїлі

Цитата

«Я скликаю завтра екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для вирішення ситуації в Ізраїлі та в регіоні», - написав Жозеп Боррель.

Доповнення

У суботу бойовики палестинського угруповання ХАМАС здійснили напад на Ізраїль. На поточний момент відомо про щонайменше 700 загиблих ізраїльтян та громадян третіх країн, понад сотню викрадених заручників та понад 2 тисячі поранених.

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