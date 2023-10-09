Боррель скликає екстрену зустріч голів МЗС ЄС щодо ситуації в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про скликання екстреної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС щодо ситуації в Ізраїлі. Про це він написав в своїй соцмережі Х (Twitter), пише УНН.
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«Я скликаю завтра екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для вирішення ситуації в Ізраїлі та в регіоні», - написав Жозеп Боррель.
Доповнення
У суботу бойовики палестинського угруповання ХАМАС здійснили напад на Ізраїль. На поточний момент відомо про щонайменше 700 загиблих ізраїльтян та громадян третіх країн, понад сотню викрадених заручників та понад 2 тисячі поранених.
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