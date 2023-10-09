В Ізраїлі повідомили про нові обстріли у бік Єрусалима, Тель-Авіва, влучання біля аеропорту Бен-Гуріон

Деталі

Ракетами обстріляні Єрусалим, Тель-Авів та іншими районами; повідомляється про вплив, але не про травмованих.

Так, сигнали ракетної тривоги прозвучали у різних місцях по всьому Ізраїлю, у тому числі у Тель-Авіві, Єрусалимі, центральному регіоні Шфела та містах навколо сектора Газа.

Жителі Єрусалиму повідомляють, що чули щонайменше одне перехоплення над містом.

Також є повідомлення про удари на відкритій місцевості в Тель-Авіві та на шосе Єрусалим - Тель-Авів.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як дим клубочиться із відкритого поля у районі аеропорту Бен-Гуріон.

תיעוד: נפילת רקטה ליד נתב"ג במטח למרכז, אין נפגעים • בשדרות - נפילה בחצר בית, אין נפגעים בגוף@Doron_Kadosh @ShaniRami pic.twitter.com/1jZPaA5LQm

Ракети, як вказано, розірвалися в Ашдоді та Ашкелоні, внаслідок чого кілька людей отримали поранення. Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" (MDA) повідомляє, що надає допомогу трьом людям, пораненим в Ашкелоні внаслідок ударів ракети. За даними MDA, серед них 75-річний чоловік у тяжкому стані та ще двоє з легкими пораненнями. В Ашдоді, повідомляє MDA, медики надають допомогу жінці років 50, яка була серйозно поранена внаслідок падіння ракети.

Тим часом нові сигнали ракетної тривоги пролунали по всьому південному регіону та в містах на південь від Тель-Авіва, включаючи Холон та Рішон-ле-Ціон.

Перед цим у південному місті Гварам, неподалік кордону з сектором Газа, прозвучав сигнал тривоги про передбачуване проникнення дронів.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за останні кілька годин вони завдали ударів по низці об'єктів у секторі Газа, які належать ХАМАС та палестинському "Ісламському джихаду".

Серед об'єктів - склад боєприпасів ХАМАС та вхідна шахта до підземного тунелю, а також два військові приміщення "Ісламського джихаду", один з яких знаходився всередині мечеті.

У ЦАХАЛ заявляють, що вони також підбили автомобіль ХАМАС, який намагався проникнути до Ізраїлю.

Також Армія оборони Ізраїлю заявляє, що проводить нову хвилю авіаударів по сектору Газа. ЦАХАЛ заявляє, що завдає ударів по цілях, що належать угрупуванню ХАМАС.

Військові оприлюднюють кадри ударів.

כלי טיס של צה"ל תקפו בשעות הבוקר מחסן אמצעי לחימה ופיר כניסה למנהרת טרור תת קרקעית בשטח הרצועה אשר משמשים את בכירי ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/IWzqFkIphA

בנוסף, נתקפה מפקדה מבצעית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הממוקם במסגד בשכונת זיתון ברצועה ומפקדה נוספת ששימשה את ארגון הטרור חמאס וממוקמת בחאן יונס pic.twitter.com/vESiRoHzSw

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.