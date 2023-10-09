В Израиле сообщили о новых обстрелах в сторону Иерусалима, Тель-Авива, попадании возле аэропорта Бен-Гурион

Детали

Ракетами обстреляны Иерусалим, Тель-Авив и другие районы; сообщается о воздействии, но не о травмированных.

В частности, сигналы ракетной тревоги прозвучали в разных местах по всему Израилю, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, центральном регионе Шфела и городах вокруг сектора Газа.

Жители Иерусалима сообщают, что слышали по крайней мере один перехват над городом.

Есть также сообщения об ударах по открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим - Тель-Авив.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают, как дым клубится с открытого поля в районе аэропорта Бен-Гурион.

תיעוד: נפילת רקטה ליד נתב"ג במטח למרכז, אין נפגעים • בשדרות - נפילה בחצר בית, אין נפגעים בגוף@Doron_Kadosh @ShaniRami pic.twitter.com/1jZPaA5LQm

Ракеты, как указано, разорвались в Ашдоде и Ашкелоне, в результате чего несколько человек получили ранения. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) сообщает, что оказывает помощь трем людям, раненым в Ашкелоне в результате ударов ракеты. По данным MDA, среди них 75-летний мужчина в тяжелом состоянии и еще двое с легкими ранениями. В Ашдоде, сообщает MDA, медики оказывают помощь женщине лет 50, которая была серьезно ранена в результате падения ракеты.

Между тем, новые сигналы ракетной тревоги прозвучали по всему южному региону и в городах к югу от Тель-Авива, включая Холон и Ришон-ле-Цион.

Перед этим в южном городе Гварам, недалеко от границы с сектором Газа, прозвучал сигнал тревоги о предполагаемом проникновении дронов.

Армия обороны Израиля сообщает, что за последние несколько часов они нанесли удары по ряду объектов в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду".

Среди объектов - склад боеприпасов ХАМАС и входная шахта в подземный туннель, а также два военных помещения "Исламского джихада", одно из которых находилось внутри мечети.

В ЦАХАЛ заявляют, что они также подбили автомобиль ХАМАС, который пытался проникнуть в Израиль.

Также Армия обороны Израиля заявляет, что проводит новую волну авиаударов по сектору Газа. ЦАХАЛ заявляет, что наносит удары по целям, принадлежащим группировке ХАМАС.

Военные публикуют кадры ударов.

כלי טיס של צה"ל תקפו בשעות הבוקר מחסן אמצעי לחימה ופיר כניסה למנהרת טרור תת קרקעית בשטח הרצועה אשר משמשים את בכירי ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/IWzqFkIphA

בנוסף, נתקפה מפקדה מבצעית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הממוקם במסגד בשכונת זיתון ברצועה ומפקדה נוספת ששימשה את ארגון הטרור חמאס וממוקמת בחאן יונס pic.twitter.com/vESiRoHzSw

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.