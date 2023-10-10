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Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины встретиться на экстренном совещании представителей европейских МИД

Киев • УНН

 • 392283 просмотра

Киев. 10 октября. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил на встречу по ситуации в Израиле министров иностранных дел стран ЕС и лидеров МИД Израиля и Палестины. Об этом он рассказал в соцсети Х, передает УНН.

Цитата

«Пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Колена присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда Аль-Малики выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации», - написал Жозеп Боррель.

Напомним

Ранее Баррель заявил, что 10 октября состоится экстренное совещание министров иностранных дел Европейского Союза для рассмотрения ситуации в Израиле.

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