Боррель закликав Ізраїль дотриматись норм міжнародного права

Цитата

“Ізраїль має право захищатися, але це потрібно робити відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, а деякі рішення суперечать міжнародному праву”, — наголосив під час свого виступу Боррель.

Деталі

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав зупинити “цикл насильства”, розширити та відкалібрувати позитивну динаміку, яку вони хотіли створити в Нью-Йорку. Коли 60 держав, які були присутні на зустрічі, заявили, що вони підтримують рішення про створення двох держав. Він також наголосив, що усі країни повинні працювати, аби зробити цей план життєздатним.

Боррель підкреслив, що усі європейські міністри одностайно засудили терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль та закликали до звільнення заручників і захисту цивільних людей. Він також наголосив на важливості міжнародного права, яке не допускає “жодного блокування води, їжі чи електроенергії для цивільного населення в Газі”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу палестинцям

Додатково

У відповідь на напад на Ізраїль палестинського бойового угруповання ХАМАС ізраїльський міністр оборони Йоав Галлант заявив у понеділок (9 жовтня), що електроенергія, їжа, вода чи паливо не будуть допущені до Гази.

Нагадаємо

У вівторок, 10 жовтня, Жозеп Боррель скликав екстрену нараду представників європейських МЗС, аби заслухати міністрів закордонних справ Ізраїлю та Палестини.