Боррель: не знаю, что сделают США с новым президентом, но поддержка Украины должна продолжаться

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, что сделают Соединенные Штаты с новым президентом, и поддержка Украины должна продолжаться. Об этом он сказал журналистам после заседания Совбеза ООН 24 сентября, пишет УНН.

Я не знаю, что сделают американцы, Соединенные Штаты с новым президентом, или не сделают. Но сейчас позвольте мне сказать, что поддержка Европейского Союза - если вы сложите военную, гражданскую, экономическую, финансовую и гуманитарную - больше, чем [Соединенных Штатов]. Более 100 миллиардов евро - это счет, который мы заплатили. Среди них 45 [миллиардов] евро на военную поддержку. Меньше, чем Соединённые Штаты, да, конечно, но достаточно важная цифра; 45 [миллиардов] евро - это не мелочь. Если сложить всё вместе, мы - я думаю, Европейский Союз - нет, я уверен: самый большой сторонник Украины. И для меня понятно одно. Пока украинцы хотят сопротивляться, мы должны их поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку