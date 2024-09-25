Боррель: не знаю, что сделают США с новым президентом, но поддержка Украины должна продолжаться
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддержка Евросоюза Украине превышает поддержку США. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, пока украинцы оказывают сопротивление.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, что сделают Соединенные Штаты с новым президентом, и поддержка Украины должна продолжаться. Об этом он сказал журналистам после заседания Совбеза ООН 24 сентября, пишет УНН.
Я не знаю, что сделают американцы, Соединенные Штаты с новым президентом, или не сделают. Но сейчас позвольте мне сказать, что поддержка Европейского Союза - если вы сложите военную, гражданскую, экономическую, финансовую и гуманитарную - больше, чем [Соединенных Штатов]. Более 100 миллиардов евро - это счет, который мы заплатили. Среди них 45 [миллиардов] евро на военную поддержку. Меньше, чем Соединённые Штаты, да, конечно, но достаточно важная цифра; 45 [миллиардов] евро - это не мелочь. Если сложить всё вместе, мы - я думаю, Европейский Союз - нет, я уверен: самый большой сторонник Украины. И для меня понятно одно. Пока украинцы хотят сопротивляться, мы должны их поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия17 сентября 2024, 09:59 • 69802 просмотра