Боррель: не знаю, що зроблять США із новим президентом, але підтримка України має продовжуватися

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не знає, що зроблять Сполучені Штати із новим президентом, та підтримка Україні повинна продовжуватися. Про це він сказав журналістам після засідання Радбезу ООН 24 вересня, пише УНН.

Я не знаю, що зроблять американці, Сполучені Штати із новим президентом, чи не зроблять. Але зараз дозвольте мені сказати, що підтримка Європейського Союзу - якщо ви складете військову, цивільну, економічну, фінансову та гуманітарну - більше, ніж [Сполучених Штатів]. Понад 100 мільярдів євро - це рахунок, який ми заплатили. Серед них 45 [мільярдів] євро на військову підтримку. Менше, ніж Сполучені Штати, так, звичайно, але досить важлива цифра; 45 [мільярдів] євро – це не дрібниця. Якщо скласти все разом, ми – я думаю, Європейський Союз – ні, я впевнений: найбільший прибічник України. І для мене зрозуміло одне. Поки українці хочуть чинити опір, ми маємо їх підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку