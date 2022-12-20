Боррель – главе МИД Ирана: военная поддержка москвы Тегераном должна прекратиться
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом. Во время встречи главный дипломат Евросоюза отметил, что военная поддержка россии Ираном должна прекратиться, информирует УНН.
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"Состоялась необходимая встреча с главой МИД Ирана Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС. Подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной поддержки россии и внутренних репрессий в Иране. Согласились, что мы должны поддерживать открытость общение и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе венских переговоров", - сообщил Боррель.
Добавим
Иран в ноябре впервые признал, что снабжал дроны россии. Россия использует беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что россия получила от Ирана 250 новых беспилотников.
Напомним
12 декабря Европейский Союз решительно осудил Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерег от поставок москве "дронов-камикадзе".
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