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Боррель – главе МИД Ирана: военная поддержка москвы Тегераном должна прекратиться

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом. Во время встречи главный дипломат Евросоюза отметил, что военная поддержка россии Ираном должна прекратиться, информирует УНН.

Цитата

"Состоялась необходимая встреча с главой МИД Ирана Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС. Подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной поддержки россии и внутренних репрессий в Иране. Согласились, что мы должны поддерживать открытость общение и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе венских переговоров", - сообщил Боррель.

Добавим

Иран в ноябре впервые признал, что снабжал дроны россии. Россия использует беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что россия получила от Ирана 250 новых беспилотников.

Напомним

12 декабря Европейский Союз решительно осудил Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерег от поставок москве "дронов-камикадзе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия предоставляет Ирану оружие в обмен на беспилотники - NBC

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