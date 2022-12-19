росія отримала у новій партії від Ірану 250 “шахедів” - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. росія отримала від Ірану 250 дронів-камікадзе типу “Шахід”. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі у Ризі лідерів країн Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), передає УНН.
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"Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 “Шахеди”. Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це “Шахеди” з нової партії, яку отримала росія від Ірану. 250 штук – стільки всього “Шахедів” зараз отримано державою-терористом”, – заявив Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів людей. Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики.
“Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть, що його можна зупинити”, – наголосив Президент.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів на зустрічі у Латвії збільшити постачання систем ППО в Україну.