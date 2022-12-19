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Зеленський закликав західних лідерів збільшити постачання систем ППО в Україну

Зеленський закликав західних лідерів збільшити постачання систем ППО в Україну

Київ • УНН

 • 408476 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів на зустрічі у Латвії збільшити постачання систем ППО в Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Деталі

Глава держави виступив на зустрічі у Ризі лідерів країн Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), куди входить і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Російська агресія може і має зазнати невдачі. Тепер завдання полягає в тому, щоб це сталося швидше. Закликаю вас зробити все для прискорення розгрому окупантів", - сказав Зеленський.

За його словами, мільйони людей залишилися без тепла та води після того, як минулої ночі росія здійснила нові атаки з використанням іранських безпілотників.

"Чи можу я попросити вас збільшити можливість постачання систем ППО в нашу країну... 100% повітряний щит для України, це було б одним із найуспішніших кроків проти російської агресії, і цей крок необхідний просто зараз", – сказав Зеленський.

Доповнення

У ніч з 18 на 19 грудня 2022 року російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом із 35 дронів ППО "відмінусовано" 30 одиниць.

Ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога – тяжка. Аварійні відключення застосовуються у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може тривати тривалий час.

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