Всего за ночь воздушные силы Украины уничтожили 30 из 35 дронов Shahed
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Всего из 35 дронов ПВО уничтожено 30 единиц.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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“Как и в прошлый раз ударные БпЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать „шахедов“ российских оккупантов”, — говорится в сообщении.
Обстрелы Украины в ночь на 19 декабря
В ночь против 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры. В городе обошлось без пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Солом’янском и Шевченковском районах города.
В самой Киевской области от атаки вражеских дронов пострадали 2 человека. До того же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их ущербе и объявления воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.