Зеленский призвал западных лидеров увеличить поставки систем ПВО в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров на встрече в Латвии увеличить поставки систем ПВО в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Детали
Глава государства выступил на встрече в Риге лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), куда входит и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Российская агрессия может и должна потерпеть неудачу. Теперь задача состоит в том, чтобы это произошло быстрее. Призываю вас сделать все для ускорения разгрома оккупантов», - сказал Зеленский.
По его словам, миллионы людей остались без тепла и воды после того, как прошлой ночью россия предприняла новые атаки с использованием иранских беспилотников.
«Могу ли я попросить вас увеличить возможность поставок систем ПВО в нашу страну ... 100% воздушный щит для Украины, это было бы одним из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг необходим прямо сейчас», - сказал Зеленский.
Дополнение
В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Всего из 35 дронов ПВО "отменено" 30 единиц.
Ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.