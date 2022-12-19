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Зеленский призвал западных лидеров увеличить поставки систем ПВО в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров на встрече в Латвии увеличить поставки систем ПВО в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

Глава государства выступил на встрече в Риге лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), куда входит и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Российская агрессия может и должна потерпеть неудачу. Теперь задача состоит в том, чтобы это произошло быстрее. Призываю вас сделать все для ускорения разгрома оккупантов», - сказал Зеленский.

По его словам, миллионы людей остались без тепла и воды после того, как прошлой ночью россия предприняла новые атаки с использованием иранских беспилотников.

«Могу ли я попросить вас увеличить возможность поставок систем ПВО в нашу страну ... 100% воздушный щит для Украины, это было бы одним из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг необходим прямо сейчас», - сказал Зеленский.

Дополнение

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Всего из 35 дронов ПВО "отменено" 30 единиц.

Ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.

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