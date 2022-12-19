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россия получила в новой партии от Ирана 250 "шахедов" - Зеленский

Киев • УНН

 • 390059 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе типа “Шахид”. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече в Риге лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), передает УНН.

Цитата

"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 “Шахеда”. Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно. Это “Шахеды” из новой партии, которую получила россия от 250 штук – столько всего “Шахедов” сейчас получено государством-террористом”, – заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что только один недавний массированный удар по Украине задел более 20 миллионов человек. В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества.

“Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионам человек прервали поставки воды и тепла. Представьте, каков масштаб этого террора. И представьте, что его можно остановить”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров на встрече в Латвии увеличить поставки систем ПВО в Украину.

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