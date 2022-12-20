Боррель - голові МЗС Ірану: військова підтримка москви Тегераном має припинитися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хусейном Аміром Абдуллахіаном. Під час зустрічі головний дипломат Євросоюзу наголосив на тому, що військова підтримка росії Іраном має припинитися, інформує УНН.
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"Відбулася необхідна зустріч з очільником МЗС Ірану Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС. Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні підтримувати відкритість спілкування та відновити Спільний всеосяжний план дій на основі віденських переговорів", - повідомив Боррель.
Додамо
Іран у листопаді вперше визнав, що постачав дрони росії. росія використовує безпілотники для атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Президент України Володимир Зеленський 19 грудня повідомив, що росія отримала від Ірану 250 нових безпілотників.
Нагадаємо
12 грудня Європейський Союз рішуче засудив Іран через сприяння російській агресії проти України, а також застеріг від поставок москві "дронів-камікадзе".
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