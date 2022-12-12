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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС застеріг Іран від поставок “дронів-камікадзе” росії та попередив про наслідки

ЄС застеріг Іран від поставок “дронів-камікадзе” росії та попередив про наслідки

Київ • УНН

 • 1138990 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз рішуче засудив Іран через сприяння російській агресії проти України, а також застеріг від поставок москві “дронів-камікадзе”. Про це йдеться у заяві на сайті Європейської комісії, пише УНН.

Цитата

“Європейський Союз рішуче засуджує та вважає неприйнятним будь-який вид військової підтримки Іраном, включаючи поставки безпілотних літальних апаратів (БПЛА – “дронів”), незаконній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН”, – йдеться у заяві.

Деталі

ЄС із серйозним занепокоєнням відзначає про те, що іранська зброя, включно з безпілотними літальними апаратами, виробляється з використанням компонентів міжнародного походження, зокрема з Європи, і розглядає відповідні заходи.

“Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових поставок зброї до росії, зокрема від будь-яких кроків щодо можливої передачі росії балістичних ракет малої дальності, які означатимуть серйозну ескалацію. Європейський Союз продовжуватиме реагувати на всі дії, що підтримують російську агресію проти України, і притягуватиме Іран до відповідальності, в тому числі шляхом додаткових обмежувальних заходів”, – йдеться у висновках.

Доповнення

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що росія в обмін на балістичні ракети може надати Ірану авіаційну техніку та засоби ППО.

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