ЄС застеріг Іран від поставок “дронів-камікадзе” росії та попередив про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз рішуче засудив Іран через сприяння російській агресії проти України, а також застеріг від поставок москві “дронів-камікадзе”. Про це йдеться у заяві на сайті Європейської комісії, пише УНН.
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“Європейський Союз рішуче засуджує та вважає неприйнятним будь-який вид військової підтримки Іраном, включаючи поставки безпілотних літальних апаратів (БПЛА – “дронів”), незаконній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН”, – йдеться у заяві.
Деталі
ЄС із серйозним занепокоєнням відзначає про те, що іранська зброя, включно з безпілотними літальними апаратами, виробляється з використанням компонентів міжнародного походження, зокрема з Європи, і розглядає відповідні заходи.
“Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових поставок зброї до росії, зокрема від будь-яких кроків щодо можливої передачі росії балістичних ракет малої дальності, які означатимуть серйозну ескалацію. Європейський Союз продовжуватиме реагувати на всі дії, що підтримують російську агресію проти України, і притягуватиме Іран до відповідальності, в тому числі шляхом додаткових обмежувальних заходів”, – йдеться у висновках.
Доповнення
У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що росія в обмін на балістичні ракети може надати Ірану авіаційну техніку та засоби ППО.