У росії достатньо авіаційної техніки, щоб поділитися з Іраном – ПС ЗСУ

Деталі

"Іран став воєнним покровителем росії. росія хоче від них 100 балістичних ракет. Якщо вона їх отримає – буде далі бомбити інфраструктуру. В обмін на це росія пообіцяла літаки, гелікоптери та ППО. Завдання всього світу тиснути на Іран, щоб росія не отримувала ці товари. Особливо балістичні ракети, про які зараз йде мова", – сказав Ігнат.

Він додав, що в росії достатньо авіаційної техніки, зокрема літаків та гелікоптерів. Це тисячі одиниць, сотні з яких розташовані на 40 летовищах поблизу України.

"Знищено вже чималу кількість, це 280 літаків і 264 ворожих гелікоптерів. Йдеться про Су-30, Су-34, Су-35 та гелікоптери Ка-52. Це суттєво вдарило по їхньому бойовому потенціалу. Але в росії на зберіганні ще є і МіГ-29 і Су-27 та інші типи. Мова йде про тисячі, які вони можуть зняти зі зберігання та передати. Навіть відремонтувати на своїх авіаремонтних заводах і поділитися цією технікою з Іраном", – розповів речник.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що військова співпраця росії з Іраном сформувала "вісь зла", тому тепер це питання глобальної безпеки.