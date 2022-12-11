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У россии достаточно авиационной техники, чтобы поделиться с Ираном – ВС ВСУ

У россии достаточно авиационной техники, чтобы поделиться с Ираном – ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 789908 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. россия в обмен на баллистические ракеты может предоставить Ирану авиационную технику и средства ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

"Иран стал военным покровителем россии. россия хочет от них 100 баллистических ракет. Если она их получит – будет дальше бомбить инфраструктуру. В обмен на это россия пообещала самолеты, вертолеты и ПВО. Задача всего мира – давить на Иран, чтобы россия не получала эти товары. Особенно баллистические ракеты, о которых сейчас идет речь", – сказал Игнат.

Он добавил, что у россии достаточно авиационной техники, в том числе самолетов и вертолетов. Это тысячи единиц, сотни из которых расположены на 40 аэропортах вблизи Украины.

"Уничтожено уже немалое количество, это 280 самолетов и 264 вражеских вертолетов. Речь идет о Су-30, Су-34, Су-35 и вертолете Ка-52. Это существенно ударило по их боевому потенциалу. Но у россии на хранении еще есть и МиГ-29 и Су-27 и другие типы. Речь идет о тысячах, которые они могут снять с хранения и передать. Даже отремонтировать на своих авиаремонтных заводах и поделиться этой техникой с Ираном", – рассказал спикер.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что военное сотрудничество россии с Ираном сформировало "ось зла", поэтому теперь это вопрос глобальной безопасности.

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