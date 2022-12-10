Вісь зла сформована: в ОП відреагували на плани Ірану надати рф сотні балістичних ракет

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"Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС", - написав радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter.

Він також наголосив, що це вже не питання України - це питання глобальної безпеки.

"Будемо мовчки спостерігати?" - резюмував Подоляк.

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Міністерство оборони Великої Британії опублікувало оновлення розвідки, що стосується прагнення росії отримати іранські балістичні ракети, зокрема вказавши, що рф витратила значну частину своїх власних балістичних ракет малої дальності "Іскандер".