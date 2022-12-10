Ось зла сформирована: в ОП отреагировали на планы Ирана предоставить рф сотни баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Офисе Президента отреагировали на военные сотрудничество Ирана и рф и отметили, что "ось зла сформирована", поэтому теперь это вопрос глобальной безопасности, передает УНН.
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"Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить россии сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.
Он также подчеркнул, что это уже не вопрос Украины – это вопрос глобальной безопасности.
"Будем молча наблюдать?" – резюмировал Подоляк.
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Ранее
Министерство обороны Великобритании опубликовало обновление разведки, касающееся стремления россии получить иранские баллистические ракеты, в частности указав, что рф потратила значительную часть своих собственных баллистических ракет малой дальности "Искандер".