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ЕС предостерег Иран от поставок "дронов-камикадзе" россии и предупредил о последствиях

Киев • УНН

 • 1138990 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз решительно осудил Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерег от поставок Москве “дронов-камикадзе”. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.

Цитата

“Европейский Союз решительно осуждает и считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, включая поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА – “дронов”), незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне россии против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН”, – говорится в заявлении.

Детали

ЕС с серьезным беспокойством отмечает о том, что иранское оружие, включая беспилотные летательные аппараты, производится с использованием компонентов международного происхождения, в том числе из Европы, и рассматривает соответствующие меры.

“Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в россию, в том числе от любых шагов в возможной передаче россии баллистических ракет малой дальности, которые будут означать серьезную эскалацию. Европейский Союз будет продолжать реагировать на все действия, поддерживающие российскую агрессию против Украины, и будет привлекать Иран к ответственности, в том числе путем дополнительных ограничительных мер”, – говорится в выводах.

Дополнение

В Воздушных Силах ВСУ заявили, что россия в обмен на баллистические ракеты может предоставить Ирану авиационную технику и средства ПВО.

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