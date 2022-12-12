ЕС предостерег Иран от поставок "дронов-камикадзе" россии и предупредил о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз решительно осудил Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерег от поставок Москве “дронов-камикадзе”. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской комиссии, пишет УНН.
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“Европейский Союз решительно осуждает и считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, включая поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА – “дронов”), незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне россии против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН”, – говорится в заявлении.
Детали
ЕС с серьезным беспокойством отмечает о том, что иранское оружие, включая беспилотные летательные аппараты, производится с использованием компонентов международного происхождения, в том числе из Европы, и рассматривает соответствующие меры.
“Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в россию, в том числе от любых шагов в возможной передаче россии баллистических ракет малой дальности, которые будут означать серьезную эскалацию. Европейский Союз будет продолжать реагировать на все действия, поддерживающие российскую агрессию против Украины, и будет привлекать Иран к ответственности, в том числе путем дополнительных ограничительных мер”, – говорится в выводах.
Дополнение
В Воздушных Силах ВСУ заявили, что россия в обмен на баллистические ракеты может предоставить Ирану авиационную технику и средства ПВО.