Борис Джонсон пообещал не платить ЕС 50 млрд долларов, пока Лондон не согласует условия по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Бывший глава МИД Соединенного Королевства, экс-мэр Лондона и главный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюссель отступные в размере 39 млрд фунтов стерлингов (примерно 50 млрд долларов) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое соглашение об условиях Brexit, которая будет удовлетворять Великобританию. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times, передает УНН.
“Я думаю, что нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того момента, пока у нас не будет ясности относительно дальнейших действий. Мне всегда казалось странным, что мы согласились выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговое соглашение” , - сказал он.
Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле прошлого года, поскольку не согласился с положениями плана по реализации Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй, которая в минувшую пятницу официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. После ее ухода Джонсон стал главным претендентом на освободившуюся должность, вступление в которую по умолчанию сделает его новым британским премьером.
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Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, потом — на 31 октября.