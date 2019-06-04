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Угода про вільну торгівлю зробить економічні відносини з США ще міцніше - Мей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза Мей впевнена, що партнерські відносини між британським і американським бізнесом можуть стати ще міцніше, чому, на її думку, буде сприяти укладення угоди про вільну торгівлю між двома країнами після виходу Великої Британії зі складу ЄС. Про це прем’єрка заявить у вівторок в Лондоні під час круглого столу за участю великих компаній Великої Британії і США, інформує УНН.

Мей візьме участь у зустрічі разом з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який знаходиться з триденним державним візитом у Великій Британії. Витяги з її промови розповсюдила канцелярія прем’єр-міністерки.

“Це чудові партнерські відносини, але я вірю в те, що ми можемо зробити їх ще краще”, — заявить Мей, пояснивши при цьому, що саме необхідно для зміцнення існуючих зв’язків. “За допомогою двосторонньої угоди про вільну торгівлю, більш широкого економічного співробітництва і продовження спільної роботи з підтримки, формування світової економіки і її інститутів, впливу на них, ми збережемо наші ринки вільними, чесними і відкритими, а нашу промисловість — конкурентоспроможною”, — зазначається у виступі Мей.

Британська прем’єрка впевнена, що у відносинах двох країн є “можливості, які можна використовувати, і проблеми, над подоланням яких необхідно працювати спільно”. “Завдяки такому діалогу, як сьогодні, ми можемо гарантувати, що наше економічне партнерство не тільки продовжиться, але і продовжить зміцнюватися в майбутні роки, роблячи наші комерційні організації більш конкурентоспроможними”, — йдеться у промові британської прем’єр-міністерки.

У зустрічі запланована участь керівників п’яти британських і п’яти американських компаній: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.

Як повідомляв УНН, США розраховують, що європейські країни будуть вибудовувати свою енергетичну базу без прив’язки до Росії.

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