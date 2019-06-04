У США мають надію, що Європа будуватиме свою енергетичну базу без прив'язки до РФ

“Ми в США просто сподіваємося, що Європа з усією серйозністю підійде до питання необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази, яка не прив’язана до Росії, — зазначив Помпео, що знаходиться в Гаазі для участі в Глобальному саміті з підприємництва, що проходить 4-5 червня. — ми знаємо про історію відносин між Європою і Росією. ми знаємо, що під час конфлікту РФ буде використовувати всі можливі інструменти, щоб Європі було дорожче приймати рішення в своїх інтересах... Сподіваємося, що Європа прийме правильне рішення”.

Щодо можливості введення санкцій проти нідерландських компаній через “Північний потік-2” або ж їх виключення зі списку обмежувальних заходів Помпео сказав, що “ніколи не говорить про санкції” до їх введення.

Нагадуємо, держсекретар США Майкл Помпео вважає, що Росія недостатньо активно співпрацює в розслідуванні катастрофи малайзійського Boeing над Україною в 2014 році.