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У США мають надію, що Європа будуватиме свою енергетичну базу без прив'язки до РФ

У США мають надію, що Європа будуватиме свою енергетичну базу без прив'язки до РФ

Київ • УНН

 • 8450 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. США розраховують, що європейські країни будуть вибудовувати свою енергетичну базу без прив’язки до Росії. Про це заявив у понеділок держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю нідерландській телекомпанії RTL, відповідаючи на питання про ризики проекту “Північний потік-2” для Нідерландів та інших європейських країн, передає УНН.

“Ми в США просто сподіваємося, що Європа з усією серйозністю підійде до питання необхідності диверсифікованої, безпечної енергетичної бази, яка не прив’язана до Росії, — зазначив Помпео, що знаходиться в Гаазі для участі в Глобальному саміті з підприємництва, що проходить 4-5 червня. — ми знаємо про історію відносин між Європою і Росією. ми знаємо, що під час конфлікту РФ буде використовувати всі можливі інструменти, щоб Європі було дорожче приймати рішення в своїх інтересах... Сподіваємося, що Європа прийме правильне рішення”.

Щодо можливості введення санкцій проти нідерландських компаній через “Північний потік-2” або ж їх виключення зі списку обмежувальних заходів Помпео сказав, що “ніколи не говорить про санкції” до їх введення.

Нагадуємо, держсекретар США Майкл Помпео вважає, що Росія недостатньо активно співпрацює в розслідуванні катастрофи малайзійського Boeing над Україною в 2014 році.

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