Помпео: Росія недостатньо співпрацює в розслідуванні катастрофи MH17

“Ні, їм потрібно зробити більше”, — заявив Помпео, відповідаючи на питання про те, чи достатньо Росія співпрацює в розслідуванні. “Росія повинна відзвітувати про те, що сталося, і я так розумію, це той процес, який зараз відбувається. Я сподіваюся, що Росія зрозуміє, що відзвітувати про те, що трапилося під час цього жахливого інциденту, в результаті якого загинули люди, в її ж власних інтересах”, — стверджував він.

Варто додати, що уряд Нідерландів вимагає пояснень від Малайзії у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра країни Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Російської Федерації у катастрофі MH17.

Також, раніше стало відомо, що депутат з правої партії Нідерландів заявив, що за катастрофою MH17 нібито “могла стояти Україна”.