Помпео Россия недостаточно сотрудничает в расследовании катастрофы MH17

“Нет, им нужно сделать больше”, — заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, достаточно ли Россия сотрудничает в расследовании. “Россия должна отчитаться о том, что произошло, и я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит. Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в ее же собственных интересах”, — утверждал он.

Стоит добавить, что правительство Нидерландов требует объяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра страны Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину Российской Федерации в катастрофе MH17.

Также, ранее стало известно, что депутат из правой партии Нидерландов заявил, что за катастрофой MH17 якобы “могла стоять Украина”.