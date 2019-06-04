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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 19821 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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13:58 • 58690 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115805 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109743 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136613 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130032 просмотра

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В США надеются, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к РФ

В США надеются, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к РФ

Киев  •  УНН

 • 8450 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. США рассчитывают, что европейские страны будут выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL, отвечая на вопрос о рисках проекта “Северный поток-2” для Нидерландов и других европейских стран, передает УНН.

“Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России, — отметил Помпео, находящийся в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, проходящем 4-5 июня. — Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта РФ будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах... Надеемся, что Европа примет правильное решение”.

Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за “Северного потока-2” или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что “никогда не говорит о санкциях” до их введения.

Напоминаем, госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия недостаточно активно сотрудничает в расследовании катастрофы малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году.

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