В США надеются, что Европа будет строить свою энергетическую базу без привязки к РФ

“Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьезностью подойдет к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России, — отметил Помпео, находящийся в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, проходящем 4-5 июня. — Мы знаем об истории отношений между Европой и Россией. Мы знаем, что во время конфликта РФ будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах... Надеемся, что Европа примет правильное решение”.

Относительно возможности введения санкций против нидерландских компаний из-за “Северного потока-2” или же их исключения из списка ограничительных мер Помпео сказал, что “никогда не говорит о санкциях” до их введения.

Напоминаем, госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия недостаточно активно сотрудничает в расследовании катастрофы малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году.