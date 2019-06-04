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Соглашение о свободной торговле сделает экономические отношения с США еще крепче - Мэй

Соглашение о свободной торговле сделает экономические отношения с США еще крепче - Мэй

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Премьер-министресса Соединенного Королевства Тереза Мэй уверена, что партнерские отношения между британским и американским бизнесом могут стать еще крепче, чему, по ее мнению, будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между двумя странами после выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом премьер заявит во вторник в Лондоне во время круглого стола с участием крупных компаний Великобритании и США, передает УНН.

Мэй примет участие во встрече вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который находится с трехдневным государственным визитом в Великобритании. Выдержки из ее речи распространила канцелярия премьер-министра.

“Это замечательные партнерские отношения, но я верю в то, что мы можем сделать их еще лучше”, — заявит Мэй, пояснив при этом, что именно необходимо для укрепления существующих связей. “При помощи двустороннего соглашения о свободной торговле, более широкого экономического сотрудничества и продолжения совместной работы по поддержке, формированию мировой экономики и ее институтов, влияния на них, мы сохраним наши рынки свободными, честными и открытыми, а нашу промышленность — конкурентоспособной”, — отмечается в выступлении Мэй.

Британский премьер уверена, что в отношениях двух стран есть “возможности, которые можно использовать, и проблемы, над преодолением которых необходимо работать сообща”. “Благодаря такому диалогу, как сегодня, мы можем гарантировать, что наше экономическое партнерство не только продолжится, но и продолжит укрепляться в предстоящие годы, делая наши коммерческие организации более конкурентоспособными”, — говорится в речи британской премьер-министрессы.

Во встрече запланировано участие руководителей пяти британских и пяти американских компаний: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.

Как сообщал УНН, США рассчитывают, что европейские страны будут выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России.

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