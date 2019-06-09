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Борис Джонсон пообіцяв не платити ЄС 50 млрд доларів, поки Лондон не погодить умови по Brexit

Борис Джонсон пообіцяв не платити ЄС 50 млрд доларів, поки Лондон не погодить умови по Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Колишній глава МЗС Сполученого Королівства, екс-мер Лондона та головний кандидат на пост прем'єр-міністра країни Борис Джонсон пообіцяв не виплачувати Брюсселю відступні в розмірі 39 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 50 млрд доларів) за вихід країни з Євросоюзу, поки Лондон не погодить нову угоду про умови Brexit, яка буде задовільняти Велику Британію. Про це він заявив в опублікованому в суботу інтерв'ю газеті The Sunday Times, передає УНН.

"Я думаю, що нашим друзям і партнерам необхідно зрозуміти, що гроші будуть утримуватися до того моменту, поки у нас не буде ясності щодо подальших дій. Мені завжди здавалося дивним, що ми погодилися виписати цей чек цілком до того, як укладемо підсумкову угоду" , - сказав він.

Джонсон пішов у відставку з поста глави британського МЗС в липні минулого року, оскільки не погодився з положеннями плану по реалізації Brexit, запропонованого прем'єр-міністром Терезою Мей, яка в минулу п'ятницю офіційно пішла у відставку з поста лідера правлячої Консервативної партії. Після її відходу Джонсон став головним претендентом на посаду, що звільнилася, вступ до якої за замовчуванням зробить його новим британським прем'єром.

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Нагадаємо, Велика Британія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід. Однак депутати Палати громад парламенту Сполученого Королівства тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, якого Мей досягла в ході переговорів з європейськими лідерами. У підсумку ЄС погодився перенести дату Brexit спочатку на квітень-травень, потім - на 31 жовтня.

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