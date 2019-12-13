"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решения

"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - сообщили в министерстве.

В Минфине напомнили, что слушания по окончательной апелляции в Верховном Суде продолжались четыре дня. "Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда", - добавили в ведомстве.

"Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России", - отметили в Минфине.

Напомним, 9 декабря в Лондоне начались судебные слушания между Украиной и РФ относительно "долга Януковича", продолжались они по 12 декабря.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Высокий суд Лондона в марте 2017 года не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне того же года подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате 3 млрд долл. 26 января 2018 года Апелляционный суд Лондона завершил слушания жалобы Украины по 3 млрд долл. еврооблигаций, выпущенных Украиной в декабре 2013 года. Вместе с тем суд отложил вынесение решения по этому делу. 14 сентября 2018 года суд Англии удовлетворил жалобу Украины. Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Верховный Суд.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.