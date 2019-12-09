У Лондоні сьогодні розпочнуться судові слухання між Україною та РФ щодо "боргу Януковича"

Рішення за підсумками слухань, ймовірно, буде винесено вже в 2020 році.

Верховний суд Великої Британії — вищий суд Сполученого Королівства. Він був створений в 2009 році. Справу Росії проти України будуть розбирати п’ять суддів на чолі з заступником голови суду, лордом Робертом Рідом, який з січня 2020 року стане головою Верховного суду.

Суперечка тягнеться з грудня 2015 року, коли Україна відмовилася повертати Росії 3 млрд доларів за євробондами, які були випущені адміністрацією екс-президента України Віктора Януковича в грудні 2013 року і цілком викуплені російським суверенним фондом.

У березні 2017 року Високий суд Англії виніс прискорене вирішення (summary judgment), що зобов’язує Україну повернути борг. Тоді суддя порахував, що в формальному сенсі предметом позову є звичайний борговий інструмент з англійським правом, за яким позичальник не виконав зобов’язання, і тому у Києва “немає реальних перспектив захиститися від позовних вимог”. Однак суддя дозволив Україні подати апеляцію, і вона цим правом скористалася.

У вересні 2018 року Апеляційний суд Англії відхилив три з чотирьох доводів України, на підставі яких вона відмовляється платити. Але суд залишив їй шанс Україні досягти повноцінного судового розгляду по єдиному аргументу — про те, що Росія примусила Україну до випуску облігацій в її користь через “політичний, економічний і фінансовий тиск”, включаючи торгові санкції.

В кінці 2018 року обидві сторони оскаржили рішення Апеляційного суду у Верховному суді Великої Британії: Росія — оскарживши український довід про примус, Україна — захищаючи три її аргументи, відхилені Апеляційним судом. Апеляції Росії і України будуть розглядатися одночасно.

Додамо, що влітку, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив на фінансовий ринок України, якщо рішення суду Лондона у цій справі буде не на користь нашої країни на майбутньому засіданні в грудні заявив, що судовий процес між Росією та Україною ще далекий від завершення.