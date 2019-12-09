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В Лондоне сегодня начнутся судебные слушания между Украиной и РФ относительно "долга Януковича"

Киев  •  УНН

 • 10545 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховном суде Великобритании начинаются слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов (3 млрд основного долга плюс купон на 75 млн долларов). Первое заседание пройдет в понедельник с 11 часов по местному времени (13:00 по киевскому времени). Слушания будут продолжаться четыре дня — до 12 декабря, следует из информации на сайте суда, пишет УНН.

Решение по итогам слушаний, вероятно, будет вынесено уже в 2020 году.

Верховный суд Великобритании — высший суд Соединенного Королевства. Он был создан в 2009 году. Дело России против Украины будут разбирать пять судей во главе с заместителем председателя суда, лордом Робертом Ридом, который с января 2020 года станет председателем Верховного суда.

Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России 3 млрд долларов по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.

В марте 2017 года Высокий суд Англии вынес ускоренное решение (summary judgment), обязывающее Украину вернуть долг. Тогда судья посчитал, что в формальном смысле предметом иска является обычный долговой инструмент по английскому праву, по которому заемщик не исполнил обязательство, и поэтому у Киева “нет реальных перспектив защититься от исковых требований”. Однако судья разрешил Украине подать апелляцию, и она этим правом воспользовалась.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить. Но суд оставил ей шанс Украине добиться полноценного судебного разбирательства по единственному аргументу — о том, что Россия принудила Украину к выпуску облигаций в ее пользу через “политическое, экономическое и финансовое давление”, включая торговые санкции. Это решение в Украине было воспринято как промежуточная победа в споре с Россией.

В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — оспорив украинский довод о “принуждении”, Украина — защищая три ее аргумента, отклоненные Апелляционным судом. Апелляции России и Украины будут рассматриваться одновременно.

Добавим, что летом, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о влиянии на финансовый рынок Украины, если решение суда Лондона по этому делу будет не в пользу нашей страны на предстоящем заседании в декабре заявил, что судебный процесс между Россией и Украиной еще далек от завершения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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