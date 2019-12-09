В Лондоне сегодня начнутся судебные слушания между Украиной и РФ относительно "долга Януковича"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховном суде Великобритании начинаются слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов (3 млрд основного долга плюс купон на 75 млн долларов). Первое заседание пройдет в понедельник с 11 часов по местному времени (13:00 по киевскому времени). Слушания будут продолжаться четыре дня — до 12 декабря, следует из информации на сайте суда, пишет УНН.