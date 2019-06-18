Судовий процес у Лондоні щодо "кредиту Януковича" ще далекий від завершення – НБУ

КИЇВ. 18 червня. УНН. Судовий процес у Лондоні між Росією та Україною щодо так званого "кредиту Януковича" ще далекий від завершення. Про це заявив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив на фінансовий ринок України, якщо рішення суду Лондона у цій справі буде не на користь нашої країни на майбутньому засіданні в грудні, передає УНН.