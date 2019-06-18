Судебный процесс в Лондоне по "кредиту Януковича" еще далек от завершения - НБУ

Так, Сологуб отметил, что Национальный банк не является стороной процесса, но в принципе никогда не закладывал этот долг в свои макроэкономические сценарии.

"Мы живем в мире, где много рисков, но в базовый сценарий мы вряд ли такие вещи можем закладывать. Скорее всего, эта ситуация еще очень далека от завершения", - сказал он.

Напомним, 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины в споре с Россией по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые называют "долгом Януковича".