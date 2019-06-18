Судебный процесс в Лондоне по "кредиту Януковича" еще далек от завершения - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Судебный процесс в Лондоне между Россией и Украиной относительно так называемого "кредита Януковича" еще далек от завершения. Об этом заявил журналистам заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о влиянии на финансовый рынок Украины, если решение суда Лондона в этом деле будет не в пользу нашей страны на предстоящем заседании в декабре, передает УНН.
Так, Сологуб отметил, что Национальный банк не является стороной процесса, но в принципе никогда не закладывал этот долг в свои макроэкономические сценарии.
"Мы живем в мире, где много рисков, но в базовый сценарий мы вряд ли такие вещи можем закладывать. Скорее всего, эта ситуация еще очень далека от завершения", - сказал он.
Напомним, 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины в споре с Россией по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые называют "долгом Януковича".